Blackout idrico a Fregene e Maccarese

I Consiglieri comunali dell’opposizione attaccano: “Disagi enormi a famiglie e imprese, Comune e Acea nel silenzio totale”

“Nella sera di giovedì 18 settembre tutta la zona nord del Comune di Fiumicino – in particolare Fregene e Maccarese – è rimasta improvvisamente senza acqua, causando enormi disagi alle famiglie e alle numerose attività economiche del territorio!” lo dichiarano Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD; Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio e Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio.

“Ancora più grave – ribadiscono – è la totale assenza di comunicazioni ufficiali, sia da parte del Comune di Fiumicino che da Acea, che non hanno fornito alcuna informazione né in merito alle cause dell’interruzione né sui tempi di ripristino del servizio”.

“Un episodio di questa portata – aggiungono – che lascia senza un bene primario come l’acqua intere comunità e realtà produttive, non può essere trattato con superficialità né con il silenzio delle istituzioni e del gestore del servizio”.

“È doveroso che Acea e l’Amministrazione comunale chiariscano immediatamente quanto accaduto – rimarcano – fornendo spiegazioni tempestive e trasparenti, oltre a garantire soluzioni rapide per il ritorno alla normalità.

“La cittadinanza e le imprese meritano rispetto: non è accettabile che un’interruzione di tale gravità avvenga senza alcun preavviso e senza un canale di comunicazione dedicato. È chiaro che, dopo gli accadimenti degli ultimi mesi, il Comune appaia sempre più allo sbando e nel caos più totale” concludono Zorzi, Miccoli e Meloni