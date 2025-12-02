Barbara Bonanni entra nella Città Metropolitana, Di Genesio Pagliuca: “Una voce in più per Fiumicino”

La consigliera di Fiumicino resterà in carica fino a settembre 2027

Ieri, lunedì 1 dicembre, Barbara Bonanni ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di consigliera, incarico che ricoprirà fino a settembre 2027. Una nomina accolta con soddisfazione nel mondo politico locale, soprattutto all’interno del Partito Democratico di Fiumicino.

“Una bella notizia per lei, ma anche per Fiumicino e per tutta la nostra coalizione, che dopo dieci anni torna ad avere una propria voce in quell’assemblea – commenta il capogruppo del PD, Ezio Di Genesio Pagliuca – Un incarico importante, che sarà un aiuto concreto per le nostre battaglie, le nostre idee e il nostro territorio. Anche da qui parte un’alternativa vera e una classe dirigente che altri non hanno e invidiano. In bocca al lupo, Barbara. Il tuo impegno sarà un valore aggiunto per tutti noi”.