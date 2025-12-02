Caricamento...

Barbara Bonanni entra nel Consiglio della Città Metropolitana: la soddisfazione del PD di Fiumicino

Califano: “Competenza e determinazione al servizio dell’intero territorio”

 

L’elezione di Barbara Bonanni nel Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale rappresenta un passaggio significativo per il territorio di Fiumicino e per l’intera area metropolitana. La sua presenza nell’assise arriva a coronamento di un impegno politico costante, radicato e riconosciuto, e rafforza la rappresentanza del Partito Democratico nelle istituzioni sovracomunali.

 

“Sono davvero felice che Barbara Bonanni, consigliera comunale di Fiumicino, sia entrata nel Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Barbara è una persona capace, caparbia, che svolge il suo ruolo con grande competenza e abnegazione. Darà un valido apporto all’assise e porterà avanti battaglie fondamentali per tutto il territorio dell’ex Provincia di Roma. Complimenti a lei” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano

 

 

