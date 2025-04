Bando Valore Artigiano, Coronas: “Un’opportunità concreta per le imprese locali”

“Un contributo a fondo perduto, per le imprese artigiane, che può arrivare anche a dodicimila euro”

“Quella del Bando Valore Artigiano di Coopfidi e CNA (Artigiani imprenditori d’Italia) è un’opportunità importante che va colta. E’ un’occasione d’oro per il territorio di Fiumicino, che è da sempre conosciuto per i suoi prodotti locali e artigiani. Attività che meritano tutela e investimento. In questo modo, le imprese artigiane potranno investire nel futuro con sicurezza, con progetti di sviluppo” lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Fiumicino, Alessio Coronas.

“Si tratta – aggiunge – di un contributo a fondo perduto, che può arrivare anche a dodicimila euro che possono essere spesi in macchinari e attrezzature. Le aree di intervento previste dal bando, molto vicine al nostro territorio, sono per lo sviluppo dell’impresa artigiana e per la valorizzazione dell’artigianato artistico e locale. Tra i requisiti, per poter fare richiesta di accesso ai fondi, c’è l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, da almeno cinque anni e avere sede operativa nel Lazio”.

“E’ il momento, per il nostro territorio, di crescere ancora grazie ad un settore di grande qualità. L’artigianato rappresenta una specificità che porta valore ma che ha rischiato, tante volte, di essere trascurato. Usciamo fuori da questo rischio – conclude Alessio Coronas – cogliendo con fiducia questo strumento di grande utilità”.