Bando personale educativo, Di Genesio Pagliuca: “Chiediamo la convocazione della Commissione personale e scuole”

“Non è accettabile che per tre posti al nido risulti un solo ammesso”

Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un bando per la procedura di stabilizzazione del personale educativo a tempo determinato, finalizzato alla copertura, nel 2025, di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di educatore di asilo nido. All’esito della selezione, tuttavia, l’elenco degli ammessi ha destato sorpresa: a fronte di più candidature, soltanto una persona risulta idonea a partecipare, mentre tutti gli altri candidati sono stati esclusi a causa dei criteri previsti dal bando. Una situazione che ha sollevato perplessità e interrogativi tra le forze di opposizione in Consiglio comunale. In particolare, il consigliere Ezio Di Genesio Pagliuca ha espresso forte preoccupazione, sottolineando come un bando di questo tipo rischi di apparire poco trasparente e mal concepito.

“Sul bando per la procedura di stabilizzazione del personale educativo a tempo determinato del Comune di Fiumicino, finalizzato alla copertura nel 2025 di tre posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di educatore di asilo nido, siamo di fronte a un fatto gravissimo: tra i candidati, praticamente è stata ammessa una sola persona, mentre tutti gli altri sono stati esclusi per i criteri eccessivamente selettivi” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“E allora ci chiediamo – aggiunge – cosa dobbiamo pensare di fronte a un elenco degli ammessi che vede una sola persona idonea? Che ci sia stata scarsa partecipazione? Che il bando fosse da rivedere? Non è accettabile che per tre posti al nido risulti un solo ammesso mentre per la scuola dell’infanzia ci sono stati tre ammessi per tre posti. È evidente che questi bandi siano stati concepiti male”.

“Chiediamo ancora una volta l’intervento del sindaco per fermare questa assurdità, mai vista prima nel nostro Comune. E allo stesso tempo chiediamo la convocazione della Commissione personale e scuole” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca