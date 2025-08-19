Bando per il personale educativo, l’Amministrazione comunale replica alle affermazioni del capogruppo PD

Onorati: “Procedure trasparenti, nel rispetto delle norme e a tutela dei lavoratori”

Dopo le dichiarazioni del capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca, che aveva chiesto di “fermare tutto” in merito al bando per la stabilizzazione del personale educativo a tempo determinato, l’Amministrazione comunale di Fiumicino interviene per chiarire la propria posizione.

“Il bando per la stabilizzazione del personale educativo a tempo determinato è stato predisposto nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prerogative dell’Amministrazione pubblica. L’obiettivo – si legge nella nota stampa – è garantire trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito e dell’esperienza professionale, assicurando continuità nei servizi educativi essenziali per la comunità. È destituita di fondamento l’affermazione secondo cui non vi sarebbe stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali. Il 6 agosto 2025, infatti, si è svolto un incontro ufficiale con le sigle rappresentative del comparto, durante il quale l’Amministrazione ha manifestato piena disponibilità all’ascolto delle istanze sindacali, avviando al contempo le necessarie verifiche tecniche sulla legittimità dei percorsi proposti, come prassi vuole”.

“La pubblicazione del bando, avvenuta secondo le scadenze previste e con le modalità consuete, risponde alla necessità non rinviabile di garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico, previsto per il 1° settembre – dichiara la vice sindaco Giovanna Onorati – La scelta del periodo estivo non è una forzatura, ma una misura organizzativa necessaria per evitare interruzioni del servizio e disagi alle famiglie”.

“Quanto alla previsione di un colloquio tecnico – aggiunge – si sottolinea che si tratta di uno strumento legittimo, previsto dalla normativa, finalizzato ad accertare le competenze professionali maturate. Abbiamo operato nel rispetto della legge, con trasparenza e correttezza e ci siamo confrontati con i sindacati in diverse occasioni. Il nostro obiettivo resta quello di offrire certezze ai lavoratori e garantire continuità e qualità nei servizi educativi. Tutti i dipendenti, a ogni livello, rappresentano per l’Ente un patrimonio fondamentale di capacità, conoscenza e tradizione” conclude Giovanna Onorati