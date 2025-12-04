Baccini: “Rispetto per l’azione giudiziaria e chiarezza verso i cittadini”

Il Sindaco di Fiumicino interviene sulle recenti ricostruzioni mediatiche e sulle polemiche politiche

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, interviene con fermezza in merito alla campagna mediatica degli ultimi giorni, definita “distorsiva e strumentale”, e chiarisce il contesto dell’indagine penale attualmente in corso. Baccini richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi ai fatti e di rispettare la magistratura, ricordando che il procedimento, ancora nella fase delle indagini preliminari, riguarda anche periodi antecedenti all’attuale amministrazione e contiene ipotesi di reato “molto gravi”, spesso taciute nelle ricostruzioni divulgate al pubblico. Il Primo Cittadino evidenzia inoltre come siano stati diffusi elementi coperti dal segreto istruttorio, definendo tali iniziative “un atto grave e lesivo della corretta informazione”.

“In riferimento alla campagna mediatica in corso, finalizzata a gettare discredito sull’attività di questa Amministrazione, è importante sottolineare che il procedimento penale, tutt’ora in fase di indagini preliminari, riguarda anche un periodo precedente all’attuale mandato, durante il quale si collocano ipotesi di reato molto gravi: elementi spesso omessi nelle ricostruzioni divulgate, nonostante siano chiaramente riportati nel comunicato stampa già in origine emesso dalla Procura di Civitavecchia. Con evidente mancanza di rispetto dell’azione giudiziaria, sono inoltre stati resi pubblici dati coperti dal segreto istruttorio” dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

“In tal senso ritengo doveroso riportare il quadro entro i suoi confini corretti – sottolinea il Sindaco – Tali ingerenze appaiono ancor più censurabili e pretestuose a fronte di una indagine tutt’ora in corso. Per quanto poi riguarda le richieste di parte dell’opposizione, questa Amministrazione le ascrive tra quelle prive di fondamento. Siamo concentrati sul percorso di risanamento finanziario, di riorganizzazione e di rilancio della città. Un lavoro che sta producendo risultati concreti e visibili e che, a quanto pare, non coincide con gli interessi di chi oggi alza la voce senza ricordare le responsabilità politiche del passato.”

“La verità a cui hanno diritto i nostri cittadini, gli unici a decidere la guida della Città, non può basarsi su scenari costruiti ad arte, spesso al limite della calunnia, ma deve trovare le fondamenta sulla realtà dei fatti. Grazie al lavoro della magistratura, confidiamo che emergerà con chiarezza il quadro completo di questa lunga indagine, ben più ampio di quello che, una parte dell’opposizione e della stampa, oggi sta volutamente ridisegnando. La critica politica è auspicabile, utile e legittima, ma ciò che sta accadendo va ben oltre il limite e trascura l’interesse della città.” conclude il Primo Cittadino.