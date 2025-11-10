Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 10 Novembre 2025

Aranova, messa in sicurezza di via Ploaghe. Severini “vittoria del territorio”

“Un altro straordinario risultato dell’amministrazione Baccini.”

 

 

“La messa in sicurezza idraulica di via Ploaghe è la vittoria di un territorio che per anni ha chiesto a gran voce questo intervento e per anni è rimasto con un pugno di mosche in mano, anzi, inondato di liquami e fango.” Lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

 

“Oggi, con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, sblocchiamo finalmente una questione spinosa. Una bellissima notizia che sento in parte anche mia avendo su quest’opera fatto diverse battaglie. Un altro straordinario risultato dell’amministrazione Baccini. Un’altra testimonianza, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che per noi Fiumicino è un unico Comune”, conclude Severini.

 

 

