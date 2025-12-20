Aeroporto, Opposizione: Aumenti tariffari legati a un piano mai attuato”

“Gli aumenti tariffari dovrebbero essere giustificati da investimenti concreti ed effettivamente necessari”

La risposta del Governo a un’interrogazione parlamentare riaccende il dibattito sull’Aeroporto di Fiumicino: pur non essendo definita una tassa, la maggiorazione di circa 12 euro applicata da Aeroporti di Roma resta un aumento tariffario legato a un piano di espansione mai attuato, come denunciano i gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino.

“La risposta del Governo all’interrogazione parlamentare sull’aeroporto di Fiumicino chiarisce che la maggiorazione applicata ai passeggeri non è formalmente una tassa, ma conferma comunque l’esistenza di un aumento tariffario di circa 12 euro a passeggero, applicato da Aeroporti di Roma” lo dichiarano i Gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino.

“Questa maggiorazione, introdotta nel 2012 – proseguono – è legata a un piano di ammodernamento ed espansione dell’aeroporto che prevedeva anche la realizzazione della quarta pista. Un piano che, nei fatti, non è mai stato realizzato, privo dei necessari pareri ambientali VIA e VAS, e la cui non fattibilità è stata confermata anche da TAR e Consiglio di Stato, che hanno rigettato i ricorsi presentati”.

“Nonostante questo quadro – aggiungono – da oltre dodici anni Aeroporti di Roma continua a incassare questi circa 12 euro in più per ogni passeggero, pur in assenza di opere realizzate, di cantieri avviati o di un progetto esecutivo approvato. Oggi si tenta nuovamente di rilanciare quel progetto, senza che vi siano certezze sulla sua reale riuscita“.

“Il punto non è semantico, ma sostanziale: gli aumenti tariffari dovrebbero essere giustificati da investimenti concreti ed effettivamente necessari, non da opere rimaste solo sulla carta. Su questo è necessario fare piena chiarezza, nell’interesse dei passeggeri e del territorio. Anche per questo motivo, e per altre ragioni legate alla tutela ambientale e alla natura dell’area interessata, abbiamo chiesto di rinviare la discussione in Consiglio comunale relativa alla riperimetrazione della riserva” concludono i Gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino