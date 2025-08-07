Acqua potabile Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre e Prataroni, presentata richiesta audizione regionale

Califano e Zorzi: “Urgente chiarire competenze e responsabilità perché una soluzione va trovata”

“Mentre Regione, Comune di Fiumicino e Arsial giocano al classico ‘scaricabarile’ in versione estiva i cittadini di Tragliata, Tragliatella, Testa di Lepre e Prataroni, località del Comune di Fiumicino, continuano a essere senza acqua potabile. Ecco perché questa mattina ho inviato una richiesta ufficiale per calendarizzare un’audizione in commissione regionale dove far sedere insieme i 3 enti interessati, chiarire definitivamente competenze e responsabilità e trovare una soluzione. Perché una soluzione va trovata. Ricordo che la Regione Lazio non più tardi di una settimana fa ha bocciato un emendamento a mia firma in cui si chiedevano ristori per i cittadini senza acqua potabile. Credo che quella richiesta vada presa nuovamente in considerazione, in attesa di dare un’accelerata a questa problematica” dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

Sull’argomento anche il consigliere comunale Pd Fabio Zorzi che ha dichiarato: “Bene la richiesta di audizione presentata dalla consigliera Califano. Su questa vicenda va finalmente fatta chiarezza. Assistiamo a una serie di lettere, comunicati stampa, prese di posizione senza però che ci sia da parte dei tre enti un qualche segnale di vicinanza nei confronti di cittadini che stanno vivendo un problema non di poco conto. Va precisato che la Legge Regionale n. 20/2024, citata dall’Arsial, che prevede il trasferimento in proprietà da parte dell’Agenzia degli acquedotti ai Comuni, è della stessa giunta di centrodestra guidata da Rocca. Visto che sono tutti dello stesso colore politico provino a parlarsi e trovare subito una soluzione”.