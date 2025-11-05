A Fiumicino la presentazione della legge regionale per pratiche edilizie e permessi

Caroccia: “Consentirà una gestione più snella e facilitata”

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto presso Villa Guglielmi il convegno promosso dal Gruppo Fratelli d’Italia del Comune di Fiumicino dedicato alla presentazione della nuova legge regionale del Lazio 12 del 20 Luglio 2025 che introduce importanti novità per la rigenerazione urbana e lo snellimento della burocrazia in materia di pratiche edilizie e permessi. La legge, di cui è promotrice la consigliera regionale Micol Grasselli, mira a rilanciare il settore edilizio valorizzando il patrimonio esistente, riducendo il consumo di suolo.

Presenti al convegno, oltre la consigliera Grasselli, il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore all’Edilizia Angelo Caroccia, la consigliera comunale Federica Cerulli, che ha moderato l’evento, ed i tecnici: Arch. Lorenzo Busnengo, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, il Geom. Antonio Scaglione Presidente del Collegio dei Geometri Laureati di Roma e Provincia.

Le novità sostanziali della legge, presentate ad un pubblico di tecnici e cittadini, riguardano un intervento complessivo sul quadro legislativo regionale in materia di urbanistica e gestione del territorio, semplificando le procedure di approvazione, tra cui quelle dei piani attuativi, ed intervenendo su importanti leggi, quali la rigenerazione urbana e l’applicazione del “Salva Casa” nella Regione Lazio.

Ad esempio, per incentivare la semplificazione delle pratiche è stato introdotto un unico iter per VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), unificando i processi che in precedenza erano trattati come procedimenti separati, spesso con sovrapposizione e allungamenti dei tempi burocratici.

Nella nuova legge vi sono anche regole volte al recepimento ed integrazione del Decreto Salva Casa, decisive al fine di rendere più snelle le richieste di sanatoria edilizia, anche per i contenziosi riguardanti le piccole difformità. Infatti, secondo la nuova normativa, si può considerare variazione essenziale solo se l’incremento della superficie lorda o volume complessivo dell’edificio supera il 15%.

“La presentazione della nuova legge dedicata alla semplificazione in materia edilizia ed urbanistica consentirà una gestione più snella e facilitata di autorizzazioni e pratiche. Una delle novità preminenti riguarda, anche, il recupero di ambienti seminterrati e sottotetti, dei quali viene facilitata la trasformazione della destinazione d’uso, efficace altresì nei centri storici, rispettando ovviamente determinati parametri, riguardanti ad esempio l’altezza e il rapporto aero-illuminante – ha dichiarato nel corso del convegno l’Assessore all’Edilizia Angelo Caroccia – Fiumicino dimostra essere una città in continua crescita con futuri progetti importanti che andranno ad interessare diverse località, nelle quali è preminente anche l’attenzione nei confronti delle problematiche edilizie tutt’ora in essere e che saranno, anche con questa nuova legge, maggiormente attenzionate”.

“Ringraziamo la consigliera regionale Micol Grasselli, per il suo importante apporto tecnico e professionale, che ha permesso l’approvazione di una legge destinata a supportare famiglie ed imprenditori rispetto iter burocratici fino ad oggi estremamente complessi, per ciò che concerne pratiche edilizie ed urbanistiche – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Con la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, dal Palazzetto dello Sport di Fiumicino al Polo Natatorio del Granaretto, i futuri piani della portualità turistica e commerciale, e l’approvazione, ad esempio, del progetto Turismo della Radici, che prevede la riqualificazione totale dell’area della Darsena e delle arterie ad esso connesse, proiettiamo la Città a divenire ancor di più una vera e propria porta d’ingresso al mondo”.

“La legge regionale 30 luglio 2025 n. 12 è stata approvata grazie ad un poderoso lavoro di squadra portato avanti in prima persona dalla consigliera regionale Micol Grasselli, grazie all’istituzione di un effettivo tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutte le professionalità coinvolte dalla nuova normativa” ha affermato la consigliera comunale Federica Cerulli