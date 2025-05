Piante di fico ed erbacce alte squalificano l’immagine della darsena (VIDEO)

Il degrado è presente anche nella parte interna delle banchine.

di Umberto Serenelli

Nella darsena di Fiumicino raddoppiano le piante di fico che spuntano all’interno della banchina. Con l’arrivo della stagione calda entrano di prepotenza a far parte dell’arredo urbano dello specchio d’acqua, dove ormeggiate circa 200 barche da diporto, dando all’ambiente circostante un tocco di verde al decoro del piazzale in cui sono in corso i lavori per il nuovo look. Onestamente non manca il verde sulla banchina perché oltre agli arbusti ai piedi delle ringhiere, che la separano dalla pista ciclo-pedonale, cresce rigogliosa tanta erbaccia. Da cornice anche i rifiuti gettati dai soliti sporcaccioni nelle fioriere dove adagiate le caratteristiche sedute che si affacciano davanti agli ormeggi.

Uno spaccato della zona poco accogliente e molto gettonata dai turisti romani che passeggiano osservando in particolare le otto piante di fichi. “Credo che questo approdo sia l’unico a livello italiano con la presenza di tante piante di fico – commenta lo skipper romano Stefano Galati -. È un servizio in più che viene offerto a chi ormeggia vicino in quanto gli viene offerta la possibilità di gustare fichi stando comodamente seduto a poppa dei natanti”.

Alcuni armatori invece sottolineano il solito degrado che c’è da sempre all’interno della banchina e con solo la presenza di erbacce ma di funi abbandonate, ganci di ferro, legni oltre ai soliti rifiuti incastrati tra gli scafi.