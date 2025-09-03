Parco Archeologico Ostia Antica, a settembre programma fitto di eventi, visite e concerti

Tante le iniziative all’interno dei siti archeologici di Fiumicino-Isola Sacra ed Ostia Antica.

di Dario Nottola

Nuovo sito per il Parco archeologico di Ostia Antica che, in tutto il mese di settembre, lancia un programma fitto di eventi, laboratori, visite guidate e concerti all’interno dei suoi siti a Fiumicino-Isola Sacra ed Ostia Antica.

Per “Ostia Antica Festival” il cartellone propone il 6 settembre il concerto dei Marlene Kuntz, Marco Castello (11); Pink Floyd Legend – Live at Ostia antica (12); Moni Ovadia & Cinetic Quintet (13); Neri Marcorè – Come una specie di sorriso (19); Sigfrido Ranucci – Diario di un trapezista (20); Elio Germano e Teho Teardo – Viaggio al termine della notte (26).

Tutti i sabati, dal 6 settembre al 27 dicembre (escluso il 27 settembre), il Castello di Giulio II ad Ostia antica ospiterà “Castello in Jazz”: alle 21 (tranne il 6 settembre alle 20) in agenda concerti jazz organizzati in collaborazione con il Museo del Saxofono di Maccarese. Ed ancora, Dal 6 settembre all’8 novembre ritornano le aperture serali al Museo delle Navi di Fiumicino: tutti i sabati, il Museo delle Navi a Fiumicino è aperto al pubblico la sera, dalle 19.30 alle 22.30, con ingresso gratuito.

Da domenica 7 settembre a domenica 14 dicembre il complesso di Sant’Ippolito all’Isola Sacra aprirà la domenica dalle 11 alle 14.30, gratuitamente. Domenica 7, con “Domenicalmuseo”, l’ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno secondo i propri orari. Il 15 in programma l’inaugurazione della mostra “Emozioni parallele” al Museo Ostiense, aperta fino al 22 dicembre: le opere dell’artista Pierluigi Casagrande dialogano con le opere del Museo Ostiense. Il 26, alle 15.30, ci sarà una visita guidata, della durata di due ore, al Museo delle Navi a Fiumicino con un focus sui restauri appena conclusi dei relitti. Dal 22 al 27, al Convegno Aipma di Cagliari-Nora, il Parco parteciperà con un intervento dal titolo “Restauro Virtuale e Ricostruzione 3D delle Tombe 87, 90 e 93 della Necropoli di Porto all’Isola Sacra”.

Per le Giornate Europee del Patrimonio, il 27 e 28, ci sarà un calendario di eventi e visite guidate. Ed il 27, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, riprenderanno le visite laboratoriali nell’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, con l’archeologa Valeria Di Cola, oltre ad un’attività di scavo simulato: “Scaviamo insieme! Uno scavo didattico ai Porti imperiali”; il 28 la passeggiata naturalistica “Natura in Porto! Scopri l’ecosistema di un’area archeologica”.