Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 1 Settembre 2025

Nuovo look per il giardino dell’IC di Fregene prima della riapertura

Onorati: “Garantire ambienti sicuri e funzionali è la nostra priorità per i 35 plessi scolastici del territorio”.

 

Proseguono gli interventi di manutenzione negli edifici scolastici del territorio, in vista della riapertura delle scuole. In questi giorni è stato completamente riqualificato il giardino dell’Istituto Comprensivo di Fregene, pronto ad accogliere al meglio bambini e ragazzi al loro rientro in classe.

 

“Stiamo lavorando con impegno – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – per garantire ambienti sicuri, funzionali e accoglienti ai nostri studenti. Ogni anno interveniamo in maniera mirata su gruppi di scuole, con particolare attenzione alle necessità più urgenti. Considerando che sul territorio comunale ci sono ben 35 plessi scolastici, il nostro programma di manutenzione prevede interventi ordinari e straordinari a step, così da rispondere alle esigenze di ciascun istituto”.

 

 

