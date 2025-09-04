Nasce a Fiumicino la BIMBIoteca: i bambini protagonisti di un nuovo spazio culturale

Il progetto di LaboraStoria prende vita nel parco Esmeralda: una serra geodetica trasformata in biblioteca inclusiva gestita dai bambini.

A Fiumicino approda la prima BIMBIoteca! Uno spazio innovativo, inclusivo e stimolante, all’interno di una serra geodetica che combina una Biblioteca virtuale sulla principale piattaforma della rete delle scuole italiane ed i libri “veri” all’interno di una serra geodetica nel parco Esmeralda, in cui LaboraStoria svolge attività di utilità sociale. La realizzazione e la gestione dei prestiti saranno interamente gestite da bambini, in larga parte neurodivergenti con DSA, ADHD e autismo lieve.

“Le neuroscienze ci dicono infatti che sono ragazzini con molti punti di forza, che con l’aiuto di un’educatrice in gamba possono emergere e fare la differenza durante l’infanzia e nell’intero arco della vita – evidenzia LaboraStoria – Benché ciascuno abbia caratteristiche peculiari, infatti, esistono dei tratti comuni alle persone con neurodivergenze correlate a specifiche capacità. Sono persone per eccellenza creative, a seconda della diagnosi o eccezionalmente precise o capaci più di altre di lavorare sodo in emergenza, alcune con doti di problem solving eccezionali e altre con una conoscenza enciclopedica di argomenti specifici”.

LaboraStoria ha “lavorato sodo” per creare l’ambiente giusto in cui i ragazzi possano essere sé stessi, parlare continuamente delle cose che reputano interessanti, anche se non sono calcio e vestiti, in cui sentirsi valorizzati e pienamente accettati. In cui crescere e migliorarsi.

“Insieme ai bambini abbiamo scelto i tre pilastri che reggeranno la BIMBIoteca: rispetto, diritti dei bambini, uguaglianza. Hanno infatti approfondito il significato di questi tre concetti importanti e li hanno scelte selezionandoli dal primo libro che presenteranno sabato 6 settembre alle 10.30 all’inaugurazione. Tutti noi adulti potremmo imparare qualcosa! Chiediamo per questo la collaborazione attiva della cittadinanza, che è parte della comunità educante e che sarà sostanziale per il funzionamento della BIMBIoteca! Venite a scegliere un libro, ad attivare prestiti, a farli sentire in gamba attraverso la partecipazione e la riconsegna. Fate da specchio!”, viene sottolineato.

Le persone comuni servono alla BIMBIoteca per far sentire i bambini importanti; la BIMBIoteca serve alla comunità perché è baluardo di bellezza e di inclusione. L’appuntamento è per sabato con la presentazione del libro e il calendario delle attività, cui seguirà un piccolo buffet in compagnia dei veri protagonisti della nostra città: i bambini!

Se si vuole contribuire alla BIMBIoteca per l’acquisto dei libri e la realizzazione delle attività? Informazioni al 3661510915 o all’indirizzo info@laborastoria.it

Ogni donazione è detraibile.