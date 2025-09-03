Medici di base, Severini: “Domani incontro con vertici Asl”

“È in programma domani mattina un ulteriore colloquio per approfondire le possibili soluzioni e attutire una problematica che vive tutta la Regione e l’intero Paese”

“La carenza dei medici di base a Fiumicino, come purtroppo in tutta la Regione Lazio, è un problema atavico che ci trasciniamo da tempo immemore, fin dai 10 anni della giunta Montino.” Lo dichiara in una nota Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Una situazione annosa la quale, pur non di diretta competenza comunale ma regionale, ho affrontato in prima persona con i vertici del distretto di Fiumicino dell’Asl Roma 3, che ringrazio per la disponibilità, lo scorso maggio, chiedendo interventi a tutela dei nostri cittadini. È in programma domani mattina un ulteriore colloquio per approfondire le possibili soluzioni e attutire una problematica che vive tutta la Regione e l’intero Paese Italia. Dispiace che una questione che si protrae dai tempi dell’amministrazione Montino e sulla quale la giunta regionale Zingaretti, che ne aveva facoltà, non ha mosso un dito, venga oggi sfruttata per una sterile polemica politica.”

“La carenza dei medici di base la viviamo tutti indistintamente, sulla nostra pelle. Ed è per questo che, appena insediati, abbiamo immediatamente lavorato per tentare di sbloccare un’impasse che coinvolge tutto il Paese e su cui il Comune poco può fare se non farsi parte attiva, stimolando Asl e Regione che hanno ereditato una disastrosa gestione della sanità pubblica che, con molta solerzia, stanno provando a risollevare.” Conclude Roberto Severini.