Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 10 Settembre 2025

Maltempo: circa cento interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia

Colpite Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli romani e parte del litorale.

Circa cento interventi gestiti dalla Sala Operativa ed effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma a causa del maltempo.

Le localitá di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli romani oltre parte del litorale romano sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d’acqua in generale, insegne e pali pericolanti. Non si sono evidenziate situazioni di pericolo a persone.

