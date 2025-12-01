Caricamento...

Villa Guglielmi: degrado recinzione canale interno al parco

Si parla continuamente di sicurezza, ma spesso al parlare si sostituisce l’indifferenza

 

 

Gent.mo Direttore vorrei informarla circa lo stato della recinzione sul canale interno a Villa Gugliemi. Io credo che la situazione, di cui allego alcune foto, sia molto grave. Si parla continuamente di sicurezza, ma al parlare si sostituisce l’indifferenza.

 

Siamo in un periodo semi invernale per cui la frequentazione di Villa Guglielmi è poco assidua, ma il pericolo che qualcuno possa finire in acqua esiste lo stesso, anche perché tale pericolo non è soltanto rappresentato dai punti di crollo, ma anche da parecchie zone in cui di può notare come la recinzione sia indebolita dal terreno probabilmente sottoposto a piccole frane, per cui si può rischiare il cedimento della struttura con conseguenze per il malcapitato che vi si appoggia.

 

Spero che, se qualcuno del Comune, leggerà queste righe capisca quanto sia urgente un intervento di manutenzione.

 

Lettera inviata da: Claudio S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

