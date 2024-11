Viabilità Via dell’Aeroporto

Una soluzione semplice da prendere in considerazione

Approfitto di un vostro articolo (clicca qui) per cercare di dare un pò di idee e aiuti a risolvere l’annoso problema del traffico da e per l’aeroporto, in particolare per Via dell’Aeroporto / Via della Scafa.

Infatti, non riesco a capire perché in tutti questi anni non si è mai pensato di rendere carrabili a tutti gli effetti i sottopassi di Via dell’Aeroporto in modo da evitare tutti gli attraversamenti di Via dell’Aeroporto. Resterebbero solo 2 immissioni (e non attraversamenti): verso Ostia prima del Ponte della Scafa e verso l’aeroporto prima del Ponte dell’Aeroporto.

Non vorrei che a una soluzione così semplice non ci abbia mai pensato nessuno! D’altronde queste soluzioni sono state adottate in tutta Roma, per esempio su tutta la Via Ostiense, da Ostia a Roma (San Giorgio a Acilia, Ponte Ladrone a Casal Bernocchi, Torrino a Via Fosso del Torrino). Spero di avervi dato uno spunto interessante, buon lavoro.

Lettera inviata da: Stefano R.

