Viabilità, tutti i giorni un’ora di fila per andare a lavorare

Chiedo al Sindaco un accorgimento, almeno nell’orario di punta

Buongiorno, oggi ho ricevuto la seconda multa per superamento del limite di velocità, la prima di 2 km/h in più e la seconda di 1 km/h. Entrambe le multe rilevate dallo stesso autovelox, situato su Via Aeroporto Fiumicino (EX SR296) altezza Via Del Prete Carlo direzione terminal.

Vi scrivo ciò, non tanto per criticare le multe di per sé, ma soprattutto per capire con che faccia il Comune di Fiumicino, possa inviare tali multe, dopo che una persona si è fatta circa un’ora di fila per andare a lavorare.

Mi piacerebbe sapere se il “signor sindaco” fa anche lui un’ora di fila per recarsi in comune, ma non credo.

Detto ciò, non riesco ancora a capire come mai gli utenti provenienti da Ostia, Acilia, ecc. ecc., che buttano un’ora della propria vita in fila per recarsi a lavoro, non abbiano intrapreso un’azione legale “CLASS ACTION” nei confronti del Comune di Fiumicino, il quale non mette in atto nessun accorgimento, almeno nell’orario di punta, per migliorare la viabilità verso il Terminal di Fiumicino.

Mi auguro che questa mia mail venga pubblicata e che dia seguito ad una seria ed efficace soluzione.

Lettera inviata da: Francesco S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it