Via delle Scuole, marciapiede invaso dai rifiuti

Da 10 giorni sacchi di immondizia rendono impraticabile il passaggio: cittadini costretti a convivere con l’inciviltà
Buongiorno vi scrivo per segnalare che il marciapiede di via delle scuole è impraticabile da ormai 10 giorni. Ci sono numerosi sacchi di spazzatura accatastata sul marciapiede tra cui anche un tavolo di plastica.
Possibile che non si riesce a trovare una soluzione a questo problema degli incivili che deturpano il territorio? Quante volte è stata bonificato questo marciapiede?
Mi domando inoltre che figura ci facciamo con i numerosi turisti che soggiornano nella nostra città che si ritrovano a vedere questo degrado.
Lettera inviata da: Dario C.
