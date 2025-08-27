Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 27 Agosto 2025

Via delle Scuole, marciapiede invaso dai rifiuti

Da 10 giorni sacchi di immondizia rendono impraticabile il passaggio: cittadini costretti a convivere con l’inciviltà

 

 

Buongiorno vi scrivo per segnalare che il marciapiede di via delle scuole è impraticabile da ormai 10 giorni. Ci sono numerosi sacchi di spazzatura accatastata sul marciapiede tra cui anche un tavolo di plastica.

 

 

 

Possibile che non si riesce a trovare una soluzione a questo problema degli incivili che deturpano il territorio? Quante volte è stata bonificato questo marciapiede?

 

 

Mi domando inoltre che figura ci facciamo con i numerosi turisti che soggiornano nella nostra città che si ritrovano a vedere questo degrado.

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

