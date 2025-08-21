Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Agosto 2025

Una nuova discarica abusiva dietro le case Ater di Fiumicino

I cittadini denunciano: “Situazione vergognosa, serve un intervento immediato”

 

Gentile redazione, purtroppo dobbiamo segnalare ancora una volta la presenza dei soliti “zozzoni”. In Via Loira, dietro le case Ater di Fiumicino, è già spuntata una nuova piccola discarica. È una situazione davvero vergognosa che danneggia l’ambiente e il decoro del nostro quartiere.

 

Speriamo che chi di dovere intervenga al più presto anche in questo punto, per restituire dignità all’area e scoraggiare chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun rispetto per la comunità.

 

Un saluto a tutti voi e grazie per il vostro costante impegno nel dare voce alle segnalazioni dei cittadini.

 

Lettera inviata da: Augusto S.

 

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

