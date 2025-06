Stop agli incendi all’Isola Sacra, il Sindaco faccia pulire i campi incolti

Sempre più a rischio l’incolumità dei cittadini che ci abitano

I terreni presenti all’interno dell’Isola Sacra sono sempre più protagonisti di vasti incendi, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini che ci abitano.

Nell’incendio di oggi, avvenuto in un campo tra Via Redipuglia e via Arsiero, dove è addirittura esplosa una bombola del gas, presente tra i materiali depositati nel campo tra le sterpaglie, c’è stato anche il ferimento di un Vigile del Fuoco.

Siamo quasi all’inizio dell’estate e questo è l’ennesimo incendio! E allora cosa vogliamo fare? Vogliamo aspettare che ci sia una vittima o vogliamo agire subito!

Certo non è un problema facile da risolvere, perchè i terreni incolti ed abbandonati sono molti, all’interno dell’Isola Sacra, però vorrei rifarmi alla dichiarazione fatta dal consigliere Di Genesio Pagliuca (pubblicata da Fiumicino Online) dove ha dichiarato: “Il Sindaco faccia pulire i campi incolti e i bordi strada, e sanzioni i proprietari negligenti. La Polizia Locale deve controllare e segnalare le situazioni di rischio”.

Lettera inviata da: Franco F.

