Sosta selvaggia in Via Trincea delle Frasche

Gentile redazione, mi rivolgo a voi in qualità di residente di Isola Sacra, profondamente preoccupato per la situazione di grave disagio e pericolo che si verifica regolarmente ogni fine settimana in Via Trincea delle Frasche.

In particolare, il sabato e la domenica, la strada si trasforma in un parcheggio selvaggio, con auto in sosta vietata che occupano gli incroci, limitando drasticamente la visibilità e rendendo estremamente pericolosa l’immissione in strada.

Questa situazione rappresenta un serio rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti, costretti a manovre azzardate per evitare collisioni. Mi chiedo se sia possibile che le Forze dell’Ordine locali non siano a conoscenza di questa situazione. Sarebbe auspicabile un maggiore controllo da parte della Polizia Locale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada e la sicurezza di tutti i cittadini. Mi auguro che questa segnalazione possa sensibilizzare le autorità competenti e portare a un intervento risolutivo.

Lettera inviata da: David C.

