Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 19 Gennaio 2026

Sicurezza stradale Isola Sacra: la rotonda della Madonnella una telenovela senza fine

Iniziati ad agosto i lavori si trascinano stancamente e sono ancora in alto mare

 

Egregio direttore, vorrei approfittare ancora della sua disponibilità per sottolineare di nuovo l’assurdo andamento dei lavori per la realizzazione della rotonda della Madonnella a Isola Sacra, come da me già segnalato a fine ottobre (clicca qui).

 

 

Iniziati ad Agosto i lavori si trascinano stancamente e sono ancora in alto mare con disagi e pericoli per la circolazione e per i pedoni.

 

 

Dall’amministrazione neanche una parola per giustificare questa incresciosa situazione. Un vera farsa e una presa in giro dei Cittadini.

 

Lettera inviata da: Marco V.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

