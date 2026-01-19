Sicurezza stradale Isola Sacra: la rotonda della Madonnella una telenovela senza fine

Iniziati ad agosto i lavori si trascinano stancamente e sono ancora in alto mare

Egregio direttore, vorrei approfittare ancora della sua disponibilità per sottolineare di nuovo l’assurdo andamento dei lavori per la realizzazione della rotonda della Madonnella a Isola Sacra, come da me già segnalato a fine ottobre (clicca qui).

Iniziati ad Agosto i lavori si trascinano stancamente e sono ancora in alto mare con disagi e pericoli per la circolazione e per i pedoni.

Dall’amministrazione neanche una parola per giustificare questa incresciosa situazione. Un vera farsa e una presa in giro dei Cittadini.

Lettera inviata da: Marco V.

