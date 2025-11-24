Sicurezza a Fiumicino, un tema che riguarda tutti

Tra corse clandestine, furti e incendi d’auto: i cittadini chiedono un presidio più forte del territorio

Caro Direttore, in questi giorni leggiamo di corse clandestine a Parco Leonardo, di furti notturni e perfino di automobili date alle fiamme. Davanti a tutto questo, noi cittadini chiediamo con forza maggiore sicurezza.

Ci tengo a precisare che questa mia lettera non vuole essere un attacco all’attuale sindaco: la situazione attuale affonda le sue radici nel passato e interessa un territorio ampio e complesso. Tuttavia, è evidente che molti residenti si trovano costretti a ricorrere a servizi di vigilanza privata per sentirsi più sicuri durante la notte, e questo non può essere considerato normale né giusto.

Chiediamo che tutte le Forze dell’Ordine collaborino tra loro, suddividendo il territorio in modo da garantire un monitoraggio costante, almeno nelle aree più sensibili. Fiumicino non è più il paese di trent’anni fa e anche la Polizia Locale dovrebbe essere potenziata nell’organico. L’attuale situazione dimostra chiaramente la necessità di rafforzare la presenza delle istituzioni preposte alla sicurezza. I cittadini hanno bisogno di risposte immediate e concrete.

La sicurezza non è un tema politico, non appartiene né alla destra né alla sinistra: riguarda tutti noi. Spero che la politica, a ogni livello, possa accogliere e non ignorare questo mio appello.

Lettera inviata da: Mario R.

