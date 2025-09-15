Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 15 Settembre 2025

Rifiuti speciali via del Pesce Luna

Serve una urgente bonifica dell’area

 

Buongiorno vi scrivo perché a via del Pesce Luna, nelle vicinanze dell’ingresso dell’entrata dei cantieri del porto commerciale, nell’ex maneggio di cavalli, c’è una discarica a cielo aperto con numerosi rifiuti speciali come si può vedere dalla foto in allegato.

 

 

Tra l’altro, la vecchia torretta da dove venivano gestite le corse dei cavalli è diventato un luogo di ritrovo per sbandati, dove ci sono materassi e rimasugli di ciò che viene usato per dormire.

 

 

Serve una urgente bonifica dell’area e abbattimento di quella torre che è diventato un luogo di degrado.

 

 

Lettera inviata da: Dario Cuocci

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Rifiuti via Pesce luna
Articoli correlati
Attualità

"Pro Loco a Corte", il Lazio in festa al Castello di Santa Severa

lunedì, 15 Settembre 2025
Lettere

Rifiuti speciali via del Pesce Luna

lunedì, 15 Settembre 2025
Parliamo di...

Provincia segreta: il Castello di Bracciano tra storia, arte, con affacci mozzafiato e fantasmi

lunedì, 15 Settembre 2025
Cronaca

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna per lavori dal 16 al 18 settembre

lunedì, 15 Settembre 2025
Sport

Calcio, l’Ostiamare prevale sulla Maceratese e balza al comando del girone

lunedì, 15 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz