Rifiuti speciali via del Pesce Luna

Serve una urgente bonifica dell’area

Buongiorno vi scrivo perché a via del Pesce Luna, nelle vicinanze dell’ingresso dell’entrata dei cantieri del porto commerciale, nell’ex maneggio di cavalli, c’è una discarica a cielo aperto con numerosi rifiuti speciali come si può vedere dalla foto in allegato.

Tra l’altro, la vecchia torretta da dove venivano gestite le corse dei cavalli è diventato un luogo di ritrovo per sbandati, dove ci sono materassi e rimasugli di ciò che viene usato per dormire.

Serve una urgente bonifica dell’area e abbattimento di quella torre che è diventato un luogo di degrado.

Lettera inviata da: Dario Cuocci

