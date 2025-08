Piazzetta della Madonnella: Sistemiamo anche l’edicola della Madonnina

Gentile direttore, facendo riferimento alla ristrutturazione, da voi preannunciata (clicca qui) e alla comunicazione di inizio dei lavori da parte dell’amministrazione, della piazzetta della Madonnella volevo fare alcune riflessioni.

Ho verificato dall’albo Pretorio del Comune la determina di assegnazione definitiva dell’appalto di 433/mila euro all’impresa Prima Base Srl di Napoli che se lo è aggiudicato proponendo un ribasso di circa il 28%. Come prima cosa credo sarebbe opportuno valutare la possibilità di utilizzare le somme del ribasso d’asta, circa 85/mila euro, in tutto o in parte, per dare una sistemazione più degna alla storica edicola della Madonnina che all’epoca della bonifica venne collocata nel posto dove ancora oggi è situata.

A suo tempo fu una scelta oculata perché risultava bene in vista nel crocevia al centro dell’isola Sacra. Oggi purtroppo l’edicola risulta un pò abbandonata, contornata da sporcizia e spesso coperta da macchine parcheggiate davanti. Faccio quindi appello alla sensibilità dell’assessore ai LL.PP. Giovanna Onorati perché colga l’occasione per restituirgli la centralità e il decoro che merita. La nuova collocazione potrebbe essere al centro del verde previsto tra via Coni Zugna e via della Scafa se dovesse essere rimossa quella nuova dei giornali. In alternativa potrebbe, in accordo con il privato, essere spostata sul terrapieno alle spalle dell’attuale collocazione, magari illuminata e ben visibile.

Sarebbe infine opportuno mettere in sicurezza, durante i lavori, l’attraversamento pedonale da via coni Zugna alla Farmacia. Ringraziandola per l’attenzione, nella speranza che la mia proposta venga presa in considerazione dall’amministrazione, la saluto cordialmente.

(Foto dei lavori e dell’edicola della Madonnina)

Lettera inviata da: Roberto Cini

