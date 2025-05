Papa Leone XIV, un americano a Roma

Stupore e sorpresa per l’elezione a Papa di un cardinale statunitense

Per oltre una settimana noti vaticanisti, opinionisti, politici e giornalisti di varie testate si sono sbizzarriti in fantasiose analisi sulla elezione del Papa fornendo anche elenchi di nominativi di cardinali “papabili” lasciandoci molto confusi e frastornati.

Come è noto invece il Conclave in meno di 24 ore, iniziato con la richiesta dei cardinali di essere dallo Spirito Santo “illuminati” hanno eletto a larga maggioranza, così è dato di sapere, un Cardinale statunitense ai più sconosciuto che ha scelto di essere chiamato Leone XIV.

Non può quindi essere messo in dubbio il decisivo intervento dello Spirito Santo come peraltro recita un antico adagio: “Dio vede e provvede”.

Grande impressione ha suscitato il discorso fatto sulla loggia della basilica di San Pietro dopo la sua elezione, interrotto ad ogni frase, da osannanti applausi dei fedeli accorsi numerosissimi in piazza San Pietro (ben 150.000) che lascia intravvedere un Papato di “grande spessore”.

Peraltro anche il nome scelto LEONE XIV non lascia dubbi ed il richiamo al suo illustre predecessore, LEONE XIII, che ricordo emanò la famosissima enciclica “RERUM NOVARUM”, che fondò la politica sociale della Chiesa non lascia dubbi.

Di questo illustre papa ricordo che il suo pontificato durò oltre 25 anni, emanò ben 86 encicliche e definì il dogma dell’infallibilità del Papa in materie ecclesiastica.

Non può infine essere sottaciuto che il nuovo Papa, come da lui detto nel discorso fatto alla sua elezione, proviene dall’Ordine degli Agostiniani, di cui è stato peraltro per ben 12 anni Priore Generale, che si rifà alla regola di Sant’Agostino.

Mi preme infine portare a conoscenza che il nostro territorio ha inconfondibili ricordi della sua presenza (vedi la chiesa dedicata alla madre Santa Monica ad Ostia Antica e la statua del santo posizionata alcuni anni fa sul Piazzale antistante il palazzo della Circoscrizione Comunale di Ostia Lido).

Auguri e buon lavoro Papa LEONE XIV.

Lettera inviata da: Carlo M.

