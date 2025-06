Marciapiedi da montagne russe per le persone con disabilità

Allego una foto, della situazione, davanti alla scuola Giovanni Battista Grassi di Fiumicino

Come al solito ci si lava la coscienza creando degli ausili dedicati alle persone non deambulanti. La parte più triste è che questi scivoli sono costruiti davanti all’entrata/uscita delle scuole elementari.

È “simpatico” notate come riusciamo a far capire anche ai più piccoli che il percoso della loro vita futura sarà aggravato dalla non fruibilità.

Allego una foto del marciapiede della scuola Giovanni Battista Grassi, corredata da scivolo, come vuole la disposizione, e piena di zone senza asfalto, creando un continuo dislivello.

Si evince anche la sporcizia che regna in tutto il territorio, unica cosa non imputabile all’amministrazione, ma agli “incivili cittadini” che “non amano” il proprio territorio.

Lettera inviata da: Celeste G.

