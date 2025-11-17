Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 17 Novembre 2025

Lettera aperta ai cittadini e a chi di competenza: per una città più pulita e decorosa

Pulizia e responsabilità condivisa per migliorare l’immagine della nostra città

 

Vorrei porre all’attenzione della cittadinanza e delle autorità competenti una questione che riguarda il decoro urbano e l’immagine della nostra città.

 

Passeggiando per diverse strade del nostro territorio, capita troppo spesso di osservare terreni e muri di cinta che costeggiano le vie pubbliche invasi da erba alta, sterpaglie e piante abbandonate a loro stesse. Questo non solo dà una sensazione di trascuratezza, ma contribuisce anche ad alimentare il problema dell’abbandono dei rifiuti: siamo pronti a lamentarci degli incivili che gettano spazzatura ovunque, ma a volte dimentichiamo di curare gli spazi immediatamente antistanti le nostre proprietà.

 

Mi rivolgo quindi ai proprietari di lotti, terreni o abitazioni: mantenere pulita l’area prospiciente la propria proprietà è un gesto semplice, ma fondamentale per migliorare l’aspetto della città e il benessere di tutti. Un piccolo impegno individuale può portare a un grande risultato collettivo.

 

Vorrei inoltre rivolgere una domanda a chi di dovere all’interno dell’amministrazione comunale: sono previste sanzioni o responsabilità specifiche per chi non provvede alla pulizia delle aree antistanti il proprio terreno o la propria casa? Sarebbe utile informare i cittadini sulle eventuali norme già esistenti o valutare l’introduzione di regolamenti più chiari ed efficaci.

 

Allego una fotografia scattata recentemente che rappresenta solo uno dei tanti esempi presenti nel nostro comune.

 

L’immagine della nostra città dipende anche da noi: dal rispetto che dimostriamo verso gli spazi condivisi e dalla cura con cui manteniamo ciò che ci circonda. Spero che questa mia lettera possa essere uno stimolo all’attenzione, alla collaborazione e a un maggiore senso di responsabilità civica.

 

Lettera inviata da: Livio G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
decoro pulizia Rifiuti
