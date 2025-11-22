Isola Sacra, via Coni Zugna lavori infiniti

Volevo scrivere una letterina a Babbo Natale per sapere se lui è al corrente circa la durata dei lavori in via Coni Zugna. Ma poi ho rinunciato perché in questo periodo sarà indaffarato in altro.

Ormai è più di un anno che questa povera strada è occupata da lavori eterni. Nemmeno sperare che qualcuno al Comune abbia la cortesia di informare i cittadini sulla durata prevista dei lavori e quanto sia concreta la speranza che la strada, appunto a causa degli scavi e del pessimo riempimento degli stessi trasformata in suolo lunare, possa essere ri-asfaltata e restituita, in condizioni umane, ai cittadini che pagano le tasse.

Lettera inviata da: Claudio S.

