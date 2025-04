Isola Sacra, segnalazione abbandono e incuria in cui versa un tratto di via Valderoa

I lati della strada immersi e sovrastati dall’alta vegetazione e da materiali inerti

Egregio direttore, approfittando di una delle vostre mission, volta a dare rilievo e voce a situazioni spiacevoli che accadono nella nostra città, mi preme segnalare la situazione di abbandono e incuria cui versa un tratto di via Valderoa ed in particolare all’altezza del punto vendita Risparmio Casa civici 86-92 e 85-91.

I lati della strada per una lunghezza di circa 100 metri sono praticamente immersi e sovrastati dall’alta vegetazione e da materiali inerti che nel tempo sono stati li riversati, tanto da non consentire di poter camminare a lato della strada in sicurezza attesa la totale mancanza di marciapiedi lungo tutta la strada e la presenza di alberature.

Sul lato opposto alla citata attività commerciale tra l’altro è stata disposta la fermata del TPL della linea 6 anch’essa invasa dalla vegetazione e da materiali lasciati li da personaggi incivili, al punto da non consentire l’attesa delle navette in sicurezza, fermata peraltro abbastanza frequentata visto la presenza di diverse strutture ricettive nella zona.

Per rendere meglio la situazione allego foto, specificando che già a dicembre scorso il sottoscritto inoltrò medesima segnalazione direttamente al comune con l’invio di una PEC senza riscuotere successo e riscontro. Certo di un vostro interesse porgo a voi tutti della redazione un cordiale saluto e un buon lavoro.

Lettera inviata da: Giuseppe M.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it