Gestione dei rifiuti e degrado urbano nella città di Fiumicino

Una situazione preoccupante, in un periodo dell’anno, in cui il territorio accoglie un numero elevato di turisti

Desidero segnalare la gravità della situazione legata alla gestione dei rifiuti e al degrado urbano nel Comune di Fiumicino. Le immagini fotografiche documentano lo stato attuale delle spiagge e, più in generale, del Lungomare della Salute.

Purtroppo si continua ad assistere a comportamenti incivili da parte di cittadini e visitatori, che lasciano rifiuti ovunque senza alcuna conseguenza. La città appare ogni giorno più trascurata: il verde urbano non riceve la necessaria manutenzione, i pochi cestini presenti sono perlopiù danneggiati, il muretto del lungomare ha il top rotto in più punti, e molti residenti non provvedono alla pulizia del tratto di strada o marciapiede davanti alla propria abitazione.

Questa situazione è particolarmente preoccupante in un periodo dell’anno in cui il territorio accoglie un numero elevato di turisti, che sicuramente non si faranno un’idea positiva della nostra città. A ciò si aggiungono le difficoltà negli spostamenti verso Roma, rese ancora più complicate dall’assenza di una stazione ferroviaria a Fiumicino.

Per questi motivi, si chiede nuovamente un intervento deciso, concreto e tempestivo da parte dell’Amministrazione comunale per affrontare la situazione con la serietà e l’urgenza che merita.

Lettera inviata da: Alessandro C.

Invia la tua mail a: info@fiumicino-online.it