Focene, ritardi nell’attivazione della fibra

Un saluto a tutta la redazione. Vivo a Focene, zona Mare Nostrum, la parte più a nord del posto. Circa 2 anni fa, la data precisa non la ricordo, sono stati fatti i lavori per mettere sottotraccia i cavi della fibra, e sono state coperte tutte le strade di questa parte di Focene.

Il problema è che, dopo tutto questo tempo, ancora non sono state approntate le centraline per porterci finalmente collegare ad una rete in fibra che migliorerebbe parecchio la connettività.

L’azienda telefonica, contattata, mi ha riferito che stanno aspettando comunicazioni dal Comune; questi ultimi, sono stati contattati, o meglio ho provato a dialogare con qualche responsabile di questi uffici comunali, ma non sono riuscita ad avere notizie in merito.

Oltretutto sono stati abbandonati matasse di cavi nelle vie, come mostro nella foto allegata. Chiedo al Comune di intervenire.

Chiedo quindi al Comune di Fiumicino di intervenire quanto prima per chiarire la situazione e sbloccare l’attivazione della rete in fibra nella nostra zona. Dopo due anni di attesa, riteniamo doveroso avere informazioni precise sulle tempistiche e sulle responsabilità dei ritardi, nonché vedere finalmente completati i lavori iniziati. La connettività è ormai un servizio essenziale e l’attuale situazione sta creando forti disagi ai residenti.

Confido che l’amministrazione voglia prendere a cuore questa problematica e fornire risposte concrete alla cittadinanza. Un saluto a tutta la redazione.

Lettera inviata da: Emma Z. M.

