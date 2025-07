Focene, la maleducazione dei bagnanti del fine settimana

Chiediamo alla pubblica amministrazione di mettere un altro cartello stradale

Risiedo a Focene, in via Consorzio Focense, e ancora una volta mi trovo a segnalare la maleducazione dei bagnanti del fine settimana e l’ineguatezza delle Forze dell’ordine nel reprimere questo mal costume, nonostante siano state fatte più segnalazioni, da parte di noi residenti in quel tratto di strada, alla Polizia municipale.

Dalla tarda mattinata, fino alle ore 17,40 la situazione è questa, come potete vedere dalle foto. Ho richiesto più volte l’intervento della Polizia municipale per fare mettere un’altro cartello perché così com’è la situazione è ambigua visto che c’è un divieto prima ma poi c’è la traversa privata, e il segnale si ripresenta molti metri dopo. Affido a voi questa missiva sperando che la pubblica amministrazione possa intervenire per mettere nuovo cartello stradale.

