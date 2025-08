Fiumicino, un calvario il centro raccolta di via del Pesce Luna

Una serie di disservizi inammissibili per chi paga regolarmente la Tari e vuole comportarsi correttamente

Egregio direttore le scrivo per segnalare inammissibili disservizi che ho dovuto constatare recandomi al Centro di raccolta di via del Pesce Luna, a Fiumicino.

Circa un mese fa, la mattina, ho trovato chiuso con un cartello che comunicava che l’orario per conferire era stato limitato al solo pomeriggio dalle 15 alle 18. Sono ritornato nel pomeriggio e ho trovato una bella fila. Dopo circa due ore l’addetto ci ha comunicato che il cassone era pieno e che non potevamo scaricare. Solo dopo vibranti proteste di alcuni cittadini che stavano davanti a me ci è stato consentito di conferire gli ingombranti.

Venerdì scorso poi, carico di abiti usati accantonati per il cambio stagione, sempre dopo aver fatto una bella fila, mi è stato impedito il conferimento perché il ritiro era stato sospeso. Mi è stato fatto notare che sul recinto era stato apposto un avviso, minuscolo, della sospensione momentanea, un vero calvario.

Una serie di disservizi inammissibili per chi paga regolarmente la Tari e vuole comportarsi correttamente. Questo non giustifica assolutamente gli zozzoni che gettano i materiali anche al centro della Città, come lamentato in un vostro articolo (clicca qui), ma certamente fornisce un alibi a questi maleducati. Mi domando a chi spetta controllare un servizio che peggiora continuamente?

Lettera inviata da: Giuseppe P.

