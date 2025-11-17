Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 17 Novembre 2025

Fiumicino, un appello per maggiore cura nell’area del mercato del giovedì

I cittadini segnalano la presenza di rifiuti in una struttura vicina al mercato settimanale

 

Scrivo alla vostra redazione per segnalare una situazione che riguarda l’area in cui, ogni giovedì, si svolge il mercato settimanale a Fiumicino (Isola Sacra). Nella zona è presente un locale edificato che, purtroppo, nel tempo ha iniziato ad accumulare rifiuti e materiali abbandonati, assumendo un aspetto poco gradevole.

 

Si tratta probabilmente di un luogo non più utilizzato, ma che meriterebbe comunque una maggiore attenzione, soprattutto considerando che, a pochi passi, si svolge un momento importante della vita cittadina come il mercato, frequentato da molte persone.

 

Sarebbe auspicabile che l’amministrazione comunale potesse valutare un intervento di pulizia o sistemazione, così da restituire un pò di decoro all’area. Basterebbe poco per rendere quello spazio più armonioso e accogliente, a beneficio di residenti, commercianti e visitatori.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione sperando in un riscontro positivo da parte delal nostra amministrazione comunale

 

Lettera inviata da: Antonella D.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

