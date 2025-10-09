Fiumicino: per un centro storico più curato i secchioni vanno nascosti

Una proposta semplice per migliorare l’immagine di via della Torre Clementina e renderla più accogliente ai turisti e ai cittadini

Con questa mia lettera desidero portare all’attenzione di chi gestisce il decoro urbano una situazione che riguarda una della vie principali della nostra città, via della Torre Clementina, nel pieno centro storico.

Lungo questa strada, ricca di storia e frequentata da cittadini e turisti, sono posizionati numerosi secchioni per i rifiuti che, spesso, risultano strapieni e inevitabilmente rovinano l’aspetto del luogo.

Non si potrebbe pensare a una soluzione semplice, come realizzare delle strutture che riprendano lo stile architettonico della via, capaci di nascondere i contenitori senza comprometterne l’accessibilità? Credo che non richieda interventi complessi, ma basterebbe un pò di attenzione e buon gusto.

Il centro storico è un patrimonio prezioso e deve essere tutelato in ogni suo dettaglio, anche con piccoli accorgimenti come questo. Migliorare l’aspetto della nostra città significa renderla più accogliente e rispettosa della sua storia.

Lettera inviata da: Andrea M.

