Fiumicino non è soltanto via Torre Clementina!

Il Lungomare della Salute versa in condizioni pietose

Noto con grande frustrazione, da un vostro articolo, che l’amministrazione comunale propone iniziative volte a migliorare la gestione dei rifiuti solamente nella zona di Via Torre Clementina, come richiesto dai commercianti di quell’area, allo scopo di salvaguardare il decoro urbano per residenti e turisti.

Il comune dimostra ancora una volta di essere molto più interessato alla gestione dell’area di Fiumicino Paese, dove siamo abituati a vedere una maggiore attenzione alla cura dell’ambiente e alla costruzione di nuove opere edilizie.

Il tutto mentre Isola Sacra è allo sbaraglio, con spazzatura ad ogni angolo. Il Lungomare della Salute versa in condizioni pietose: pieno di rifiuti abbandonati, con un muretto che cade a pezzi e aiuole incolte. Eppure, non è uno dei luoghi più importanti e frequentati da residenti e turisti, al pari di Via Torre Clementina? A quanto pare, per il comune, no.

Nonostante tutte le lamentele dei cittadini, l’amministrazione non sta facendo nulla per combattere l’abbandono di rifiuti per strada o migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Bisognerebbe sanzionare pesantemente chi sporca e controllare chi non è in regola e, quindi, non dispone dei secchi per la raccolta differenziata. Meglio ancora sarebbe ritornare ai bidoni pubblici della differenziata, molto più semplici da gestire. È necessario intervenire al più presto.

Lettera inviata da: Alessandro C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it