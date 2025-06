Fiumicino, necessari più controlli per vedere chi non paga la TARI

Nel nostro territorio comunale ce ne sono molti di evasori della tassa sui rifiuti

Ho da poco letto la lettera di Federico, da voi pubblicata , dal titolo: “Fiumicino, la TARI aumenta ma il territorio è sempre più sporco”.

Il Signor Federico ha perfettamente ragione, e condivido pienamente ciò che ha scritto. Però vorrei, brevemente, aggiungere una cosa.

Come potete vedere, dalla foto che vi ho inviato, ci sono tantissimi cittadini, residenti nel nostro territorio comunale, che non pagano assolutamente la TARI e gettano i loro rifiuti dove capita, qui siamo in una zona centrale, accanto ad una edicola.

Ci sono gli “zozzoni di turno” che gettano sacchi ovunque, mentre quelli un pochino più puliti li mettono nei cestini dei rifiuti. Ma poi, quando questi si riempiono, questo è lo spettacolo che noi tutti dobbiamo vedere.

A giudicare dai rifiuti, non mi sembrano di gente che non ha soldi per poter pagare la TARI, ma soltanto di cittadini ai quali non interessa nulla della nostra città e nè, tantomeno, di tutti coloro che pagano le tasse anche per loro.

Lettera inviata da: Franca F.

