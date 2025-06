Fiumicino: materasso abbandonato sul marciapiede di via delle Ombrine

E’ ormai sul posto da 5 giorni, sarebbe il caso di rimuoverlo

Gentile redazione vi scrivo per segnalare che sul marciapiede di via delle Ombrine, accanto ai parcheggi di fronte le case popolari, c’è un materasso che sta lì da ormai 5 giorni.

Per fare un pò di ironia, mi chiedo se forse è stato messo in quel posto da un nuovo “B&B”, ancora in attessa delle autorizzazioni necessarie per dare inizio all’attività, o è del classico sporcaccione d turno?

Sarebbe comunque il caso di rimuoverlo, ne va del decoro della nostra città.

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it