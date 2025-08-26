Fiumicino, degrado in via Giuseppe Miraglia

Chiedo cortesemente un immediato intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati

Sono il proprietario del “IL PICCOLO B&B” sito in Via Giuseppe Miraglia a Fiumicino. Mi rivolgo a voi per segnalare, ancora una volta, la grave situazione di incuria e degrado in cui versa la nostra strada. Da mesi, infatti, nessuna squadra addetta alla pulizia ha effettuato interventi efficaci nella zona. Le rare volte in cui transitano le macchine spazzatrici, queste si limitano semplicemente a spostare le foglie e i detriti verso i margini della carreggiata, creando cumuli che restano lì per settimane se non mesi (si veda anche foto allegata).

Tale situazione, oltre a deturpare il decoro urbano, rappresenta un rischio sia dal punto di vista igienico-sanitario che per l’incolumità dei cittadini, specialmente nei tratti dove i cumuli di foglie finiscono con l’ostruire griglie di scolo e marciapiedi. Come esercente ricettivo, sono costretto a subire le lamentele degli ospiti, che assistono a uno spettacolo davvero indecoroso proprio davanti al mio B&B.

Chiedo cortesemente: Un immediato intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati; Una maggiore regolarità ed efficacia nelle operazioni di spazzamento; Una supervisione reale delle attività della società incaricata affinché siano rispettati gli standard di igiene cittadina.

Resto in attesa di un intervento concreto e tempestivo.

Lettera inviata da: Costantino C.

