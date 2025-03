Difendiamo la corsia ciclabile di Passoscuro

Incontro spontaneo Domenica 30 marzo alle ore 10 presso il ponticello di Passoscuro

Lunedì 24 marzo il Comune di Fiumicino ha iniziato i lavori di smantellamento della corsia ciclabile di Passoscuro, in Via Ghilarza nella parte più a sud del lungomare. Immediatamente ed in maniera spontanea un gruppo di una quarantina di cittadini impegnati si è mobilitato dandosi appuntamento la mattina di martedì 25 presso il ponticello di Passoscuro per verificare la situazione e manifestare contro la chiusura della corsia ciclabile, concordando un nuovo appuntamento per Domenica 30 marzo alle ore 10,00 presso il ponticello, con l’accortezza di non intralciare la corsa podistica “10 Km. del litorale”.

Preso atto che lo smantellamento, anche parziale, della corsia ciclabile costituisce un grave danno alla continuità della stessa, che è attualmente collegata al tratto del lungomare di Maccarese, i cittadini chiedono chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato allo smantellamento, ne auspicano il ripristino, e chiedono che non vi siano ulteriori interventi di demolizione della restante tratto in direzione nord, che andrebbe oltretutto ripristinato e riqualificato dopo gli interventi di asfaltatura di alcuni tratti, con conseguente cancellazione della segnaletica orizzontale.

I cittadini si propongono quindi di vegliare sull’operato del Comune di Fiumicino tenendo alta l’attenzione sugli sviluppi della vicenda.

Lettera inviata da: Un gruppo di cittadini impegnati

