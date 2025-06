Decoro urbano, togliere le erbacce lungo i muri di cinta delle abitazioni

Questo regolamento dovrebbe rientrare nei doveri dei cittadini

Vorrei, con questa mia lettera, invitare la nostra amministrazione comunale, a far presente a tutti i proprietari di immobili, nel territorio comunale, di tenere pulito il profilo delle loro case che versa sul suolo pubblico.

Io risiedo qui a Fiumicino da poco, per lavoro, vengo da Ferrara, dove sulla base del regolamento di Polizia Urbana “E’ obbligatoria la manutenzione, messa in sicurezza e pulizia degli immobili privati. I proprietari degli edifici o, in loro vece, i possessori o i detentori di essi a qualunque titolo, hanno l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba in aderenza al profilo delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde e rami delle piante radicate in area privata non debordino in ambito pubblico, ad altezza inferiore a metri 3; nei casi di loro caduta sul suolo pubblico, devono essere prontamente rimossi dai soggetti indicati nel primo periodo”.

Nelle lettere che spesso leggo su Fiumicino Online, i cittadini si lamentano sempre del mancato servizio del Comune, nel mantenere pulita la città. Ma loro, i cittadini, cosa fanno? Nulla! Sono ben pochi quelli che ci tengono alla pulizia della città, mente per tutti gli altri non lo ritengono necessario.

E’ quindi importante, per mantenere il decoro e l’igiene pubblica, che ciascun proprietario o i temporanei gestori dell’immobile si facciano carico e siano responsabili della azione di rimuovere erbe, erbacce o fronde di cespugli o arbusti che arrechino problemi lungo i muri degli edifici e manufatti di propria pertinenza, facendo il tutto con cura e con la prima finalità di collaborare alla sicurezza di tutti e alla migliore convivenza civile.

Secondo me una buona soluzione sarebbe quella di fare una diminuzione della Tassa sui rifiuti, a tutti coloro che mantengono pulita la città, anche attraverso la sistemazione davanti il loro muro di cinta.

