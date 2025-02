“Corri Fregene” prova superata per il gruppo bikers dell’ANVVFC

Un grazie anche ai cittadini di Fregene che hanno dimostrato pazienza, ma anche un buon grado di civiltà

In occasione della decima edizione della gara, “Corri Fregene” l’ANVVFC, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, ha sperimentato il nuovo reparto Bikers, testandone la concreta efficacia sul campo.

In effetti vari problemi, messi in evidenza in altre edizioni non si sono verificati, come il parcheggio nelle strette vie di Fregene, che in passato non consentivano un transito regolare ai mezzi d’appoggio alla gara, come le ambulanze, ma anche per i maratoneti stessi.

L’assistenza alla popolazione, la loro tempestiva presenza, ha evitato molti problemi di viabilità. Infatti, nonostante la puntigliosa organizzazione di Paolo Marino, patron della gara, che ha fornito qualsiasi informazione logistica alle società sportive sulla dislocazione parcheggi, sul ritiro pacchi gara, le premiazioni e tutto ciò che compete ad una gara, ormai nazionale come questa, gli automobilisti partecipanti, si ostinavano a voler parcheggiare dove non consentito o voler passare dove non indicato. Per cui tra i nostri reparti a terra, insieme anche con altre associazioni del territorio e quello mobile dei bikers, si è raggiunto un ottimo risultato per la manifestazione.

Un grazie anche ai cittadini di Fregene che hanno dimostrato pazienza, ma anche un buon grado di civiltà, appoggiando l’evento in modo favorevole. Forse si inizia a capire che lo sport non è fine a se stesso, ma crea economia, fa conoscere il territorio e molto altro.

Prova quindi superata per il nuovo reparto, nato con lo scopo principale di portare la Protezione Civile dove mezzi come il pk, non possono arrivare o creare impatto ambientale, come, boschi, pinete, parchi, spiagge, piste ciclabili. L’obiettivo è quello della prevenzione di incendi boschivi, assistenza, segnalazioni di sversamenti, abbandono rifiuti, ricerca persone scomparse in aree difficili. Per questo i nostri Bikers, sono istruiti tramite corsi, addestrati con la bici acrobatica, primo soccorso, antincendio alto rischio e boschivo, uso della motosega, dei mezzi e attrezzature destinate alle attività antincendio e idrogeologico, uso delle radio, recupero beni culturali in scenari come terremoti e non per ultimo, assistenza alla popolazione. In pratica protezione civile a 360 gradi.

Vi ricordiamo che chiunque è in possesso di una bicicletta può contattarci, l’unione tra sport e protezione civile gratifica il corpo e la mente, unisce persone di qualsiasi estrazione sociale, qualsiasi mestiere e professione, sia nelle azioni quotidiane, ma anche nelle grandi emergenze collaborando medici, avvocati e professionisti nelle più disparate attività insieme con falegnami, idraulici e artigiani vari.

La protezione civile è sempre più una grande comunità, ormai orgoglio del paese Italia. Professionalità, preparazione, addestramento continuo, ne fanno un fiore all’occhiello a livello internazionale. Un saluto a tutti i volontari attualmente in forze e ai prossimi, vi aspettiamo. Per info fiumicino1@anvvfc.it o messaggio al 351 723 1096

Lettera inviata da: Associazione ANVVFC di Fiumicino

