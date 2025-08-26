Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 26 Agosto 2025

Chi sporca, paga? No: paghiamo noi perchè le spese sono a carico della collettività

Educazione, controlli e senso civico per dire basta ai rifiuti abbandonati

 

Lettera al direttore di Fiumicino Online. Ancora una volta ci troviamo di fronte al solito triste spettacolo: rifiuti abbandonati accanto al recinto della vecchia centrale elettrica di Fiumicino. Per rimuoverli il Comune deve affrontare spese non indifferenti. E indovinate un pò chi paga alla fine? Sempre noi, i cittadini corretti che versano regolarmente la Tari e che rispettano le regole della raccolta differenziata, portando i rifiuti ingombranti presso le isole ecologiche o le postazioni mobili.

 

Ma allora, mi chiedo: perché non siamo noi cittadini a ribellarci davvero contro questi incivili? Troppo spesso diamo la colpa al Comune quando vediamo cumuli di spazzatura per strada. In realtà, la responsabilità è di chi sporca senza farsi scrupoli, scaricando sulla collettività il costo della propria inciviltà. Non è giusto che le nostre tasse vengano usate per riparare ai danni causati da chi si crede furbo.

 

E smettiamola con la scusa che qualcuno non ha i soldi per pagare la Tari: basta guardare i rifiuti abbandonati, a volte di grande valore, che di certo non appartengono a chi è in difficoltà economica.

 

Forse sarebbe il momento di agire su due fronti: da un lato controlli e sanzioni più severe, dall’altro un serio lavoro educativo. Perché non iniziare dalle scuole, dedicando uno spazio a un progetto dal titolo: “Fiumicino non è una discarica. Il decoro urbano comincia da noi”?

 

Solo così, crescendo cittadini più consapevoli e responsabili, potremo sperare in una città più pulita e vivibile.

 

Lettera inviata da: Laura F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Centrale elettrica Rifiuti Tari
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino torna protagonista della nautica: varato il maxi catamarano C-Cat 65

martedì, 26 Agosto 2025
Lettere

Fiumicino, degrado in via Giuseppe Miraglia

martedì, 26 Agosto 2025
Lettere

Chi sporca, paga? No: paghiamo noi perchè le spese sono a carico della collettività

martedì, 26 Agosto 2025
Politica

Commissioni trasparenza ancora ferme. De Pascali e Giua: "Due pesi e due misure"

martedì, 26 Agosto 2025
Attualità

Festa Patronale Santa Maria Madre della Divina Provvidenza

martedì, 26 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz