Le nuove grandi leve della Pallavolo Fiumicinese

Le atlete hanno offerto due bellissime ore di sport giovanile ad altissimo livello

La pallavolo locale ha una nuova squadra di eroi dello sport. Stiamo parlando delle ragazze dell’under 16 dell’Isola Sacra Volley Fiumicino, che ieri sera hanno affrontato la formazione del Fonte Roma Volley nella partita di ritorno dei playoff, per gli ottavi di finale di campionato FIPAV. La partita di andata, giocata fuoricasa per le isolane, si era conclusa con una sonora sconfitta per 3-0, un risultato che sembrava aver già detto tutto anche sull’incontro di ritorno.

Oltretutto la formazione allenata da Raoul Calzavara usciva da un lungo week end di partite per le finali del torneo AICS di Alba Adriatica e dagli infortuni recenti di alcune giocatrici di spessore. Ma le ragazze non si sono arrese e sono scese in campo agguerrite e decise a vendere cara la pelle. Sostenute da un grande tifo di casa, un set dopo l’altro hanno domato le fortissime avversarie e hanno rovesciato il risultato portandolo sul 3-0 per l’Isola Sacra Volley Fiumicino. È stato il golden set quindi a decretare chi far proseguire nella corsa al titolo di campionesse. Fino all’ultimo punto le fiumicinesi hanno guidato la rimonta, arrivando sul 16 pari, ma cedendo sugli ultimi due punti. 18-16 il risultato finale a favore di Fonte Roma e Isola Sacra fuori dai playoff e addio al sogno scudetto. Ma le nostre giocatrici hanno fatto molto di più, dimostrando cuore, carattere e una matura consapevolezza di squadra.

Hanno offerto due bellissime ore di sport giovanile ad altissimo livello. Sport, quello della pallavolo locale, in costante crescita e che meriterebbe maggiore attenzione da parte delle istituzioni, nonché di luoghi dove giocare più degni delle attuali palestre scolastiche. Un grande ringraziamento per la performance sportiva offerta a Fiumicino, va quindi a Giorgia, Ana, Agnese, Beatrice, Alice, Carlotta, Ilaria, Marta, Sara, Angelica, Sofia, Gioia, Roberta, Asia, Giulia, Ginevra, Sofia.