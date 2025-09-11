Latrofa, lavori nuovo porto Fiumicino procedono bene

Già realizzato il 45% cronoprogramma per Darsena pescherecci

di Dario Nottola

Vanno avanti a ritmo serrato ed “in linea con il cronoprogramma”, a Fiumicino, gli interventi di realizzazione della nuova Darsena pescherecci, primo stralcio del I lotto del nuovo porto Commerciale. “I lavori procedono speditamente e in linea con il cronoprogramma – evidenzia il neo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale Mtcs di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta, Raffaele Latrofa – Ad oggi l’avanzamento fisico-economico dell’intervento si attesta al 45,83% e l’ultimazione dei lavori è fissata a dicembre 2026″. La nuova Darsena dovrà ospitare la flotta peschereccia di Fiumicino, così da rendere più sicuro l’ormeggio delle imbarcazioni rispetto alle attuali condizioni del porto canale.

In particolare, figura completamente realizzata ed operativa la viabilità di cantiere, dedicata in questa fase ai mezzi pesanti, che potrà essere aperta alla pubblica fruizione a conclusione dell’intervento. Risultano realizzate le strutture (palancolato e riempimenti) del banchinamento di riva e posti in opera tutti i pali della banchina lato sud, mentre procede l’avanzamento dei riempimenti per la banchina lato nord.

L’ampliamento della vasca di colmata ha consentito di realizzare il dragaggio manutentivo del porto canale, terminato lo scorso 5 marzo, e la medesima vasca riceverà i materiali di dragaggio del realizzando bacino peschereccio. È stata, inoltre avviata, la realizzazione della nuova diga foranea.