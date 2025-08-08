Il 10 agosto all’Oasi Lipu di Ostia l’evento “Le Notti delle Stelle”

Una serata tra natura e stelle cadenti.

di Dario Nottola

Domenica 10 agosto l’Oasi naturalistica Lipu di Ostia sarà la cornice di uno degli eventi, aperti al pubblico, per “Le Notti delle Stelle“, uno dei quattordici appuntamenti organizzati dall’associazione, fino al 13 agosto, in tutta Italia, per osservare lo spettacolo delle stelle cadenti.

Si potrà immergersi nella natura di Oasi e Riserve gestite dall’Associazione, apprezzando lo spettacolo lontano dall’inquinamento luminoso e acustico. L’Oasi, al Centro Habitat Mediterraneo, ha in agenda un ricco e variegato programma, dalle 17 a mezzanotte, con mostre, arte, presentazioni di libri, tra cui spicca “Il Tasso e la Bambina” dell’etologa Chiara Grasso, laboratori per bambini, passeggiate e yoga serale; alle 22, la “Notte delle stelle cadenti”, evento in collaborazione con l’Associazione Astronomica del Pellegrino, con osservazioni guidate con telescopi e a occhio nudo, la scoperta delle costellazioni e dei pianeti.

Tra le mostre: “Mediterraneo Immersivo: tra Natura e Consapevolezza” a cura del gruppo Seeds con il Liceo Classico Giulio Cesare di Roma; installazioni artistiche e sensoriali per raccontare la bellezza e la fragilità del Mediterraneo; una mostra all’aperto sulle “Meraviglie da salvare” e la mostra ufficiale per i 60 anni della Lipu, con un viaggio fotografico tra gli uccelli italiani più minacciati. Alle 18.35 la liberazione di un animale selvatico: un gesto simbolico e reale per restituire la libertà a un animale salvato e curato dal Centro recupero della Lipu di Roma. Alle 18.45 in agenda una visita guidata al tramonto nell’Oasi.

IL PROGRAMMA:

ORE 22:00 – La Notte delle Stelle Cadenti

Grande radura – portare telo o coperta

Accesso libero

In collaborazione con l’Associazione Astronomica del Pellegrino

Osservazioni guidate con telescopi e a occhio nudo

Scoperta delle costellazioni e dei pianeti

Magia delle stelle cadenti di San Lorenzo

ORE 00:00 – Desideri sotto le stelle & chiusura

Cosa portare:

Acqua

Repellente per insetti

Torcia elettrica

Telo/coperta per osservazione astronomica

Tappetino per yoga (facoltativo)

IMPORTANTE

Sono obbligatorie scarpe chiuse e abbigliamento comodo

Raccomandati: binocolo e, per chi lo possiede, telescopio

Non è possibile introdurre cani

Si raccomanda di venire con un telo per sedersi a terra

Per prenotarsi scrivere a:

chm.ostia@lipu.it

Saranno da considerarsi confermate SOLO le prenotazioni che avranno ricevuto email di risposta.

APPUNTAMENTO:

Centro Visite Mario Pastore dell’Oasi Lipu CHM di Ostia

Parcheggio: Porto Turistico di Roma – Via dell’Idroscalo – Lido di Ostia – Roma

Su Google Maps: Centro Habitat Mediterraneo Lipu